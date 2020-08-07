محمد بن مسعود - الدمام - ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 72016 حالة سجلت السلطات البلجيكية خلال الـ24 ساعة الماضية، 858 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 72016 حالة. وأوضحت وزارة الصحة العامة في بلجيكا في بيان، أنها سجلت حالتي وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9861 حالة. بلجيكا فيروس كورونا الجديد بلجيكا: 858 إصابة جديدة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-07 سجلت السلطات البلجيكية خلال الـ24 ساعة الماضية، 858 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 72016 حالة. Advertisements وأوضحت وزارة الصحة العامة في بلجيكا في بيان، أنها سجلت حالتي وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9861 حالة. 07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441 02:07 PM ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 72016 حالة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 72016 حالة سجلت السلطات البلجيكية خلال الـ24 ساعة الماضية، 858 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 72016 حالة. وأوضحت وزارة الصحة العامة في بلجيكا في بيان، أنها سجلت حالتي وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9861 حالة. ، بلجيكا: 858 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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