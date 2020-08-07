، ارتفاع عدد ضحايا انفجار بيروت إلى 154 قتيلًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - 20% من الجرحى يحتاجون إلى الاستشفاء

أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أن عدد ضحايا مرفأ بيروت، ارتفع إلى 154 قتيلًا، وأن 20% من الجرحى البالغ عددهم قرابة 5000 جريح احتاجوا إلى الاستشفاء.

وأشار "حسن"، اليوم، إلى أن الحالات الحرجة بلغ عددها 120 حالة خصوصًا أن الزجاج المتطاير أدى إلى إصابات بليغة تحتاج إلى عمليات جراحية دقيقة.انفجار بيروت لبنان بيروت