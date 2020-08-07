وفاة مساعد وزير الدفاع محمد العايش

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توفي مساعد وزير الدفاع محمد بن عبد الله العايش، اليوم الجمعة. توفي مساعد وزير الدفاع محمد بن عبد الله العايش، اليوم الجمعة. وأوضحت وزارة الدفاع، أن الفقيد محمد العايش، توفي اليوم بعد معاناة مع المرض.

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