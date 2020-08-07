شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الزعاق»: اليوم أول الكليبين ومدته 13 يومًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم الجمعة، هو أول أيام الكليبين ومدته 13 يومًا.

وقال خالد الزعاق، في مقطع فيديو، نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " ‏اليوم يوم الجمعة أول الكليبين : ومدته(13 يوماً)وهي الفاصلة بيننا وبين سهيل ".

وأضاف " الزعاق " : " وفيه يتسارع أخذ الليل من النهار وبعد (50يوماً)يتساوى طول الليل مع النهار وحينذاك تكون هي الأيام الألطف في السنة.. ومن أمثال أهالينا: (لا طلع الكليبين خذ الحفنه من المدين) أي خذ حفنة الرطب من مدي البسر " .