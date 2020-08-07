شكرا لمتابعة خبر عن صورة عمرها أكثر من 50 عاما للملك سعود وأخيه الأمير فيصل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثقت صورة عمرها أكثر من 50 عاما الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود وأخيه الأمير فيصل. وثقت صورة عمرها أكثر من 50 عاما الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود وأخيه الأمير فيصل. والتقطت الصورة في بداية الستينيات الميلادية، وكان الأمير فيصل جينها يشغل منصب وزير الخارجية.

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