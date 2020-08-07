شكرا لمتابعة خبر عن فيديو مؤثر لطلاب يلتقون مدير مدرستهم بالخرج بعد 40 عام ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الخرج (صدى):وثق مقطع فيديو وفاء طلاب بمحافظة الخرج بعد تخرجهم من مدرستهم الثانوية بـ40 عام لمدير المدرسة الشيخ عبد الله الخليفة .
وأظهر الفيديو مدير المدرسة المسن وهو يستقبل تلاميذه قبل عشرات السنين في منزله والذين لم ينسوا فضله عليهم في التعليم وغرس الأخلاق والفضيلة .
وكان من بين هؤلاء مهندس وافد يدعى " ماهر صقر " حرص على الجلوس بالقرب من معلمه القديم وبكى من دعواته الصادقة له .
واستعرض المهندس هدية كافأه بها الشيخ خليفة وهي عبارة عن قلم تذكاري جعل ريعه رحمة على والديه ومعلميه .
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