استشاري أمراض معدية: المتعافين من كورونا لديهم مناعة ولا يشكلون مصدرًا للعدوى

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكد استشاري الأمراض المعدية، الدكتور سميح غزال، اليوم الجمعة، أن المتعافين من أكد استشاري الأمراض المعدية، الدكتور سميح غزال، اليوم الجمعة، أن المتعافين من فيروس كورونا المستجد لديهم مناعة من الفيروس ولا يشكلون مصدرًا للعدوى. وقال الدكتور سميح غزال، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " ‏الناس اللي جتهم كورونا وتعافوا منها (10 ايام بعد الاصابة) أكثر أمانا من غيرهم، ولا يشكلوا مصدر للعدوي لغيرهم" . وأضاف استشاري الأمراض المعدية، أن: " لديهم مناعة بحول الله ولم يثبت إلى الآن إصابة أحدهم للمرة الثانية. ويجب أن يحتفي بهم المجتمع لا أن يوصمهم بما ليس فيهم " .

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