بالفيديو.. وزير داخلية لبنان: السعودية لا تنسى بلدنا.. و50 عامًا تشهد بذلك

قال وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، إن السعودية هي الدولة «الأساس» في المنطقة، وإنها منذ أكثر من 50 عامًا لم تنس لبنان يومًا واحدًا.

وأضاف وزير الداخلية لقناة «العربية» أن السعودية هي التي ساهمت في إعادة بناء لبنان، مؤكدًا أن المملكة لن تترك لبنان وحيدًا.

وتابع قائلًا إن لبنان لم يفاجأ بدعم المملكة؛ حيث إنها ساهمت في بناء لبنان الجديد، ومن الطبيعي أن تأتي المساعدات السريعة إلى لبنان من المملكة، معبرًا عن أمنيته أن تكون الرياض لها الدور الأكبر في حل الأزمة السياسية الحالية في لبنان.

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وأشار إلى أن لبنان يحتاج إلى التفاهمات السياسية قبل البناء أو الغذاء.

يأتي هذا فيما وصل عدد الضحايا حتى الآن إلى 150 شهيدًا و5900 إصابة، ولا تزال التحقيقات قيد التنفيذ.

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