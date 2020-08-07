أكد أن التفاهمات تسبق الغذاء
قال وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، إن السعودية هي الدولة «الأساس» في المنطقة، وإنها منذ أكثر من 50 عامًا لم تنس لبنان يومًا واحدًا.
وأضاف وزير الداخلية لقناة «العربية» أن السعودية هي التي ساهمت في إعادة بناء لبنان، مؤكدًا أن المملكة لن تترك لبنان وحيدًا.
وتابع قائلًا إن لبنان لم يفاجأ بدعم المملكة؛ حيث إنها ساهمت في بناء لبنان الجديد، ومن الطبيعي أن تأتي المساعدات السريعة إلى لبنان من المملكة، معبرًا عن أمنيته أن تكون الرياض لها الدور الأكبر في حل الأزمة السياسية الحالية في لبنان.
وأشار إلى أن لبنان يحتاج إلى التفاهمات السياسية قبل البناء أو الغذاء.
يأتي هذا فيما وصل عدد الضحايا حتى الآن إلى 150 شهيدًا و5900 إصابة، ولا تزال التحقيقات قيد التنفيذ.
اقرأ أيضًا:
بالصور.. وصول أولى طائرات الجسر الجوي السعودي لإغاثة الأشقاء في لبنان
بالفيديو.. مركز الملك سلمان للإغاثة يبدأ الجسر الجوي السعودي لمساعدة لبنان
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. وزير داخلية لبنان: السعودية لا تنسى بلدنا.. و50 عامًا تشهد بذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.