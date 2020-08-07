رد رسمي على فيديو مصدّات سوق النساء بالقريات: سنقاضي صاحب المركبة

أعلنت بلدية محافظة القريات بمنطقة الجوف، أنه تم تشكيل لجنة عاجلة لبحث حقيقة ما تم تداوله من فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول المطبات والمصدات بمواقف سوق النساء، وتبين أن المتداول غير صحيح جملة وتفصيلًا، مؤكدة حقها في مقاضاة صاحب المركبة لإتلافه ممتلكات عامة.

وذكرت بلدية القريات في بيان لها نشرته عبر حسابها على تويتر، أن اللجنة المشكلة بتوجيهات رئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري، للوقوف على حقيقة المقطع المتداول بشكل ميداني، راجعت كاميرات التسجيل والمراقبة المنتشرة حول المواقف، وتبين لها أن المقاطع المتداولة احتوت على عدد من المعلومات المبالغ فيها وغير الصحيحة جملة وتفصيلًا.

وأوضحت بلدية القريات أنه بالرجوع إلى كاميرات التسجيل والمراقبة اتضح أن صاحب المركبة وخلال دخوله للمواقف من خلال المدخل الصحيح وبعد تجاوزه المصدات رجع بمركبته للخلف معرِّضًا نفسه ومستخدمي الطريق للخطر، ورغم علمه بوجود مصدات تمنع ذلك الإجراء الخاطئ؛ حيث إنه نزل من مركبته وشاهد المصدات إلا أنه أصر على الرجوع للخلف رغم وجود المصدات التي تمنع ذلك معرضًا إطارات مركبته للتلف ومحدثا تلفيات في أجزاء كبيرة من المصدات والحواجز.

وقالت إن حركة السير قبل ذلك التصرف الخاطئ من صاحب المركبة كانت تسير بشكل سلسل ومنظم ولم تتعرض أي مركبة للتلف، وأن ما حدث من تلفيات في المركبة والممتلكات العامة، كان نتيجة عدم التزام قائد المركبة بالنظام ومخالفته لقواعد وأنظمة المرور ورجوعه للخلف معرضا نفسه والآخرين للخطر، ما تسبب في اتلاف ممتلكات عامة الهدف منها حماية مستخدمي الطريق.

وأشارت إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع صاحب المركبة وتحويله للجهات المختصة جراء إتلافه للممتلكات العامة، وأكدت بلدية محافظة القريات أهمية تحري الدقة في مثل هذه المقاطع لاحتوائها على معلومات غير صحيحة لم تؤخذ من مصدرها ولم تعرض على البلدية للتحقق منها قبل نشرها أو تداولها مضيفة أنها تتقبل جميع الآراء والانتقادات البناءة والموضوعية التي تسهم في تحسين الخدمات البلدية، وتخدم جميع سكان وزوار المحافظة.

وأوضحت بلدية القريات عددًا من الحقائق ومنها:

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- ساحات مواقف سوق النساء مزودة بمداخل ومخارج تضمن مسارات واضحة للخروج والدخول بلافتات وعلامات أرضية الإرشاد السائق إلى مواقف الانتظار والمخارج وحركة اتجاهات السير.

- تم تزويد مدخل المواقف بمصدات وحواجز روعي في تنفيذها أعلى متطلبات السلامة للمستخدمين الضمان عدم تعدي المركبات على المشاة والمواقف المقابلة أو عرقلة حركة سير المرور.

- صاحب المقطع المتداول حاول التظليل والتدليس خلال حديثه عازيا تسبب المصدات والحواجز في إتلاف إطارات بعض المركبات، مشيرا إلى أن تركيب المصدات والحواجز تم بوضع معاكس، ساخرًا في الوقت نفسه من تطبيق تلك الاحتياطات التي تعتبر من متطلبات السلامة.



كما طالبت بعدم الانسياق وراء الشائعات بنشر مقاطع وبث رسائل سلبية وغير مسنودة بمصداقية أو دلائل والتي تهدف إلى الإساءة وإثارة الرأي العام، مشيرة في الوقت نفسه إلى تمسكها بحقها بمحاسبة المسئول عن تصوير تلك المقاطع وملاحقة كل من روج وأسهم في نشرها من أصحاب الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ضمن ما نصت عليه الإجراءات القانونية ذات العلاقة.

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