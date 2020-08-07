النمر يشكك في دقة قياس حرارة اليد للمترددين على الأسواق التجارية

أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن ما يحدث من عملية قراءة درجات الحرارة بأجهزة القياس «عن بعد» من اليد أمام بوابات الأسواق التجارية غير دقيقة.

وقال الدكتور خالد النمر: «أغلب الأجهزة المخصصة لقراءة درجة حرارة الجسم عند بوابات الأسواق وغيرها مخصصة لقراءة درجة الحرارة من الجبهة وليس من اليد؛ لأن درجة الحرارة من اليد غير دقيقة وهي أقل بـ١-٢ درجة عن الجبهة».

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وأضاف الدكتور خالد النمر عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: «الشاهد: قراءة الحرارة من اليد غير دقيقة لمسح كورونا بالأجهزة المخصصة لقياس الحرارة من الجبهة».

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