بالفيديو.. الشيخ المطلق يوضح حكم قص الحواجب.. والمنهي عنه

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، عن حكم قص الحواجب، مشيرًا إلى أنه لا بأس في ذلك إذا كانت طويلة، وقال الشيخ المطلق عبر قناة «السعودية» إنه يجوز قص الحواجب؛ لأن المنهي عنه هو «النمص» (نتف أو حلق الحواجب).

وفيما أشار الشيخ المطلق إلى أنه إذا كانت الحواجب طويلة وتم قصها فلا بأس بذلك، فقد أوضح، في وقت سابق، أن موانع الاستجابة للدعاء ثلاثة، وهي: الدعاء بإثم أو قطع رحم. وإذا كان مأكل الإنسان من حرام، مثل المرتشي أو بائع المخدرات وغيره. والاستعجال.. حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم «إنه يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل، يقول دعوت ودعوت فلم يُسْتَجَبْ لي».

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