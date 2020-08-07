«الحربي»: تجدُّد الخلايا الرعدية على مرتفعات ومنحدرات 4 مناطق

توقع خبير الأرصاد بجامعة المؤسس، علي الحربي، تجدد نشوء الخلايا الرعدية على مرتفعات ومنحدرات تهامة جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وأشار الحربي، عبر حسابه بتويتر، إلى أنه لا يستبعد تطور الخلايا الرعدية على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية الغربية نواحي سواحل الليث وجنوبها، وكذلك سواحل عسير وجازان.

وأوضح الحربي أن هناك تشبعًا رطبًا على سواحل ومياه البحر الأحمر الأوسط، غير معهود على هذا النحو في مثل هذه الفترة، وهو ما يعطي دلالة كبيرة عن قيمة التمدد المداري الرطب وأثره على مناخ المنطقة، قائلا «لذلك النشوء المزني الممطر على منطقة مكة وخاصة العاصمة المقدسة وغربها متوقع اليوم الجمعة.

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