تركي آل الشيخ ينشر قصيدة جديدة: «أشعر بغربة زمن»

تمتلئ بالشجن والحنين للوطن

نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، اليوم الجمعة، قصيدة جديدة له تمتلئ بالشجن والحنين للوطن، وقال آل الشيخ في قصيدته التي نشرها عبر حسابه بموقع تويتر: أشعر بغربة زمن .. وغربة أصحاب ووجيه وأشعر أن قلبي وطن مالقي أحد.. يحتويه وآه.. ياليل الشجن وقفت الدنيا.. عليه من حزن إلى حزن وكل هم الدنيا.. فيه وـشعر.. بغربة.. زمن ... ... ... مُتعِبة هذي الحياة ... Advertisements لا حبيب.. ولا رفيق وكل دمعة.. وكل آه تشعل الدنيا.. حريق وأنا... من كل اتجاه أشعر أن الدنيا ضيق الوجع.. طوِّل مداه وتهت في نصف الطريق وأشعر.. بغربة.. زمن يُذكر أن تركي آل الشيخ يوجد حاليًا في نيويورك لاستكمال علاجه، وغرد يوم 2 أغسطس الجاري موضحًا أنه بخير والحمد الله. اقرأ أيضا: تركي آل الشيخ لعبد الرحمن أبو زهرة: يشرفنا التعاون في الفيلم الجديد بـ19 أغنية.. جورج وسوف يعود عبر حفلة مميزة لـ«هيئة الترفيه» و«روتانا»

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