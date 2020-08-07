

أبوظبي 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واس

سجّلت الإمارات العربية المتحدة 216 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها سجلت حالتين وفاة، ليبلغ عدد الوفيات 356 حالة، مشيرة إلى شفاء 276 حالة ليصل عدد المتعافين إلى 56,015 حالة.

// انتهى //

13:45ت م

0057



أبوظبي 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واسسجّلت الإمارات العربية المتحدة 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جنسيات مختلفة، ليصل مجموع الإصابات إلى 62,061 حالة.وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنها سجلت حالتين وفاة، ليبلغ عدد الوفيات 356 حالة، مشيرة إلى شفاء 276 حالة ليصل عدد المتعافين إلى 56,015 حالة.// انتهى //13:45ت م0057

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الإمارات تسجل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.