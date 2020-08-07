السعودية اليوم / الكويت تسيّر طائرة مساعدات إنسانية إلى لبنان



الكويت 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واس

سيّرت دولة الكويت اليوم طائرة مساعدات إنسانية إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وتحتوي المساعدات على مواد غذائية، لمساعدة الشعب اللبناني إثر الانفجار الكبير الذي شهده مرفأ بيروت.

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13:24ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.