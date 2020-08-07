

جيزان 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واس

يتواصل هطول الأمطار على عموم منطقة جازان على نحو غير مسبوق ولله الحمد، ولأكثر من أسبوعين وزخات المطر والسيول الجارية والنسمات العليلة تلقي بظلال الفرح وترسم البهجة على وجوه الأهالي كبيرهم وصغيرهم.

وأشاعت الحالة الماطرة الأمل بين الزراع والنحالين ، وبددت العطش بجريان الأودية والشعاب ، وغسل فيض المطر شحوب الأرض اليابسة ، وأعاد تشكيل المشهد فوق الجبال والهضاب وفي السهول.

ورصدت عدسة وكالة الأنباء

// انتهى //

13:15ت م

0052



جيزان 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واسيتواصل هطول الأمطار على عموم منطقة جازان على نحو غير مسبوق ولله الحمد، ولأكثر من أسبوعين وزخات المطر والسيول الجارية والنسمات العليلة تلقي بظلال الفرح وترسم البهجة على وجوه الأهالي كبيرهم وصغيرهم.وأشاعت الحالة الماطرة الأمل بين الزراع والنحالين ، وبددت العطش بجريان الأودية والشعاب ، وغسل فيض المطر شحوب الأرض اليابسة ، وأعاد تشكيل المشهد فوق الجبال والهضاب وفي السهول.ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية " واس " مظاهر الحالة المطرية التي تشهدها منطقة جازان ، والأجواء ما بين الماطرة والغائمة ، وخروج الأهالي للاستمتاع بالأجواء الخلابة، معتبرين أن الأمطار الغزيرة التي من الله بها على عباده، بشارة خير ومؤشراً جيداً لمواسم للزراعة والسياحة.// انتهى //13:15ت م0052

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / في جازان .. زخات المطر ترسم الفرح وتبشر بموسم زراعي وفير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.