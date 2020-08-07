السعودية اليوم / سلطنة عُمان تسجل 354 إصابة بكورونا



مسقط 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واس

سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 354 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية اليوم، أن عدد المصابين وصل إلى 81067 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 502 حالة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 72263 حالة.

// انتهى //

12:28ت م

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مسقط 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واسسجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 354 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت وزارة الصحة العُمانية اليوم، أن عدد المصابين وصل إلى 81067 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 502 حالة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 72263 حالة.// انتهى //12:28ت م0048

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