السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز تُعلن نتائج الفرز الثالث والأخير للقبول للعام الجامعي القادم



جدة 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واس

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز أمس، نتائج الفرز الثالث والأخير، للمرشحين والمرشحات للقبول في برامج البكالوريوس والدبلومات للعام الجامعي القادم 1442هـ .

وأوضحت الجامعة، في بيان لها من خلال حسابها الرسمي في تويتر، أنه نظرا لتوفر مقاعد شاغرة تُعلن عن نتائج الفرز الثالث والأخير ، داعيةً المرشحين والمرشحات إلى استكمال إجراءات تأكيد الرغبة خلال 48 ساعة عبر بوابة القبول "عزز" .

وأشارت عمادة القبول بالجامعة إلى أن عدم تأكيد الرغبة خلال المدة الزمنية المحددة يعني تنازل المرشح عن قبوله في الجامعة .

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12:08ت م

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