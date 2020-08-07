السعودية اليوم / سلطنة عُمان تُسيِّر رحلات إغاثية إلى لبنان



مسقط 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واس

سيّرت سلطنة عُمان اليوم رحلات إغاثة جوية إلى لبنان إثر الانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت.

وتتضمن المساعدات موادًا طبية متنوعة واحتياجات إنسانية ضرورية، تضامنًا مع لبنان وبما يُسهم في مواجهة آثار وتداعيات هذا الانفجار.

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12:01ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.