

طرابلس 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واس

مدد المجلس الرئاسي الليبي حظر التجول لمدة عشرة أيام في ليبيا، للحد من تفشي فيروس

وأوضح المجلس أن تطبيق قرار الحظر يبدأ اليوم من الساعة التاسعة ليلاً حتى السادسة صباحًا، على أن يكون حظرًا كاملًا لمدة 24 ساعة خلال يومي الجمعة والسبت، مضيفًا منع التجمعات الكبيرة في المرافق العامة، فيما استثنى محلات المواد الغذائية والصيدليات والخدمات الضرورية من القرار.

// انتهى //

11:55ت م

0042



طرابلس 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واسمدد المجلس الرئاسي الليبي حظر التجول لمدة عشرة أيام في ليبيا، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).وأوضح المجلس أن تطبيق قرار الحظر يبدأ اليوم من الساعة التاسعة ليلاً حتى السادسة صباحًا، على أن يكون حظرًا كاملًا لمدة 24 ساعة خلال يومي الجمعة والسبت، مضيفًا منع التجمعات الكبيرة في المرافق العامة، فيما استثنى محلات المواد الغذائية والصيدليات والخدمات الضرورية من القرار.// انتهى //11:55ت م0042

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرئاسي الليبي يمدد حظر التجول للحد من تفشي كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.