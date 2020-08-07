السعودية اليوم / البحرين ترسل أولى شحنات الإغاثة لمتضرري انفجار مرفأ بيروت



المنامة 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واس

بدأت مملكة البحرين اليوم بإرسال الشحنة الأولى من المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة إلى لبنان.

وتحتوي هذه الشحنة على المواد الطبية اللازمة، لمساعدة الشعب اللبناني في محنته والتخفيف من المصاب الأليم الذي خلفه انفجار مرفأ بيروت.

// انتهى //

11:47ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.