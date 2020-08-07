

جدة 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واس

أزالت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية ذهبان الفرعية أمس، بمشاركة لجنة التعديات ومراقبة الأراضي، وشرطة البلدية تعديات على مساحة إجمالية بلغت 8700 متر مربع، شكلت تعديات عشوائية شمال غرب حي الرياض، ضمن جهود الأمانة المستمرة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بأشكالها كافة في جميع الأحياء .

وأفادت رئيس بلدية ذهبان شذى المهنا، أن أزالة الإحداثات والتعديات شملت عشرة من "الأحواش"، مشيرة إلى أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية حيال الموقع وجار متابعته لضمان عدم معاودة التعديات .

// انتهى //

11:40ت م

0040





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة جدة تُزيل تعديات بمساحة 8700 متر مربع في ذهبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.