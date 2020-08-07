أسطورة الـ WWE مارتي جانيتي يعترف بجريمة قتل عبر فيسبوك 

2020-08-07

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

بدأ رجال شرطة جورجيا تحقيقًا بعد أن اعترف أسطورة الـ WWE مارتي جانيتي، 60 عامًا، أنه ارتكب جريمة قتل، وذلك في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.

وادعى مارتي جانيتي في اعترافه أنه جعل رجلًا يختفي عندما كان في الثالثة عشرة من عمره، مضيفًا: لم يتم العثور عليه مطلقًا، وربما يجب على ذويه البحث في نهر تشاتاهوتشي.

وأشار أيضًا إلى أن هذه كانت المرة الأولى التي يجعل فيها شخصًا يختفي.

وروى مارتي جانيتي قائلًا: كان عمري 13 عامًا، كنت أعمل في صالة بولينغ في فيكتوري لانس، وجاء رجل ووضع يده عليّ وجرني إلى الجزء الخلفي من المبنى، تعرفون بالفعل ما كان يحاول القيام به، كانت هذه هي المرة الأولى التي جعلت فيها رجلًا يختفي، لم يعثروا عليه قط، يجب أن ينظروا في نهر تشاتاهوتشي.

وفي المنشور الصادم الذي تم حذفه، كشف المصارع السابق أنه أبقى الحادث سرًا لعقود، متابعًا: لم أخبر أحدًا بذلك أبدًا.

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وبحسب مجلة TMZ قالت مصادر من الشرطة إنهم بدأوا تحقيقًا بشأن اعتراف المصارع السابق، فبحسب ما أشار في منشوره، كان يبلغ 13 عامًا، أي وقعت الجريمة المزعومة عام 1973، وستكون الخطوة الأولى هي النظر في ملف الأشخاص المفقودين، أو الضحايا مجهولة الهوية التي تتطابق مع المعلومات الموجودة في المنشور.

وليس من الواضح بعد ما إذا كان مارتي جانيتي قد تم استجوابه من قبل رجال الشرطة بشأن اعترافه في المنشور أم لا.

من هو مارتي جانيتي؟

ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها جانيتي جدلًا بين متابعيه؛ إذ إن المصارع أدمن المخدرات لفترة طويلة وهو ما أثر سلبًا على تاريخ مهنته، وكان يشتهر بكونه شريك النجم الأسطوري شون مايكلز في فريق Rockers في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، وكان الثنائي أحد أفضل الفرق في وقتهم قبل أن يفترقا في عام 1992.

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