2020-08-07

فيديو.. وزير الداخلية اللبناني: السعودية لم تنس لبنان منذ 60 عامًا وهي أساس المنطقة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي أن المملكة العربية السعودية لم تنس لبنان منذ أكثر من 60 عامًا مشيرًا إلى أنها هي الدولة الأساس في المنطقة العربية.

دور السعودية في حل الأزمة اللبنانية

وقال وزير الداخلية في تصريحات لقناة ” العربية” إن المملكة على رأس الدول التي ساهمت في إعادة بناء لبنان ولن تتخلى يومًا عن واجبها في دعم الشعب اللبناني.

وحول وصول المساعدات السعودية إلى لبنان بشكل سريع قال الوزير اللبناني إن الأمر غير مستغرب متطلعًا إلى تفعيل الدور السعودي في حلحلة الأزمة السياسية اللبنانية التي لم تراوح مكانها منذ فترة لما لها من مكانة كبيرة لدى كافة أطراف ومكونات النظام السياسي في لبنان.

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الجسر الجوي السعودي

يذكر أنه إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالوقوف إلى جانب الأشقاء في لبنان وتقديم العون والمساعدة للشعب اللبناني الشقيق إثر الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، وأدى لسقوط العديد من الضحايا والمصابين وخسائر فادحة في الممتلكات والبنية التحتية قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسيير أولى طلائع الجسر الجوي السعودي للجمهورية اللبنانية الشقيقة بهدف مساعدة منكوبي الانفجار للتخفيف من مصابهم عبر تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لهم.

فقد انطلقت اليوم طائرتان إغاثيتان من مطار الملك خالد الدولي تحملان أكثر من 120 طنًا من الأدوية والأجهزة والمحاليل والمستلزمات الطبية والإسعافية والخيام والحقائب الإيوائية والمواد الغذائية، تمهيدًا لنقلها للمتضررين في بيروت، يرافقها فريق مختص من المركز لمتابعة عمليات التوزيع والإشراف عليها.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبد العزير الربيعة في تصريح صحفي، أن الجسر الإغاثي الذي انطلق اليوم يأتي تنفيذًا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بتقديم مساعدات طبية وإنسانية عاجلة للشعب اللبناني الشقيق عبر المركز لدعمه في تجاوز تبعات انفجار بيروت.

وأكد أن ما يقوم به خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – يجسد القيم الإنسانية الراسخة التي يتحلى بها قادة هذا الوطن المعطاء، مبينًا أن هذه المساعدات تبرز الدور المحوري للمملكة على مستوى العالم في تقديم المساعدات للمحتاجين أينما كانوا بكل حيادية، سائلًا المولى عز وجل أن يمد بعمر خادم الحرمين الشريفين وأن يجزيه خير الجزاء وأن يرفع عن الأشقاء اللبنانيين آثار هذه الكارثة الأليمة.

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