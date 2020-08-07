TikTok يهدد بمقاضاة الإدارة الأمريكية

2020-08-07

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

هدد تطبيق TikTok بمقاضاة الإدارة الأمريكية بشأن الأمر التنفيذي الأخير من الرئيس دونالد ترامب الذي يحظر على المواطنين والشركات الأمريكية القيام بأعمال تجارية مع الشركتين الصينيتين بايت دانس ByteDance و Tencent.

وكان قد وقع ترامب الأمر التنفيذي صباح الجمعة؛ مدعيًا أن الشركات الصينية تشكل خطرًا على الأمن القومي الأمريكي.

وبموجب الأمر التنفيذي، يُمنع الأفراد والشركات الأمريكية من إجراء أي معاملات مع شركة ByteDance المالكة لتطبيق TikTok أو شركة Tencent المالكة لتطبيق WeChat.

ورد التطبيق الصيني على الأمر قائلًا: صدمنا بالقرار التنفيذي الأخير الذي صدر دون أي إجراءات قانونية مناسبة، لقد سعينا منذ العام الماضي إلى التعامل مع حكومة الولايات المتحدة بحسن نية، وتقديم الحلول البناءة لأي مشكلة، لكن في المقابل لم تهتم الإدارة بالحقائق والشروط التي تمليها الاتفاقية، ولم تخض الإجراءات القانونية المعتادة.

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وبحسب موقع بيزنس إنسايدر، اقترح تيك توك أن الأمر التنفيذي غير قانوني بل ويتحدى كل القوانين التي وُضعت لتنظيم الأعمال بين الدول، مضيفة: سوف نتابع جميع الإجراءات المتاحة لنا لضمان عدم تجاهل سيادة القانون ومعاملة شركتنا ومستخدمينا بإنصاف.

وأضافت: هذا الأمر التنفيذي يخاطر بتقويض ثقة الشركات العالمية في التزام الولايات المتحدة بسيادة القانون، والذي كان بمثابة نقطة جذب للاستثمار وحفز عقودًا من النمو الاقتصادي الأمريكي.

استحواذ مايكروسوفت على TikTok:

وكانت قد ظهرت تقارير هذا الأسبوع تفيد بأن إدارة ترامب تجبر TikTok على بيع أعمالها في الولايات المتحدة وإلا ستواجه الحظر، وقد أعلنت مايكروسوفت Microsoft علنًا عن متابعة محادثات الاستحواذ الخاصة بالتطبيق الصيني في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.

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