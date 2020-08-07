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الكويت : 1000 معلم ومعلمة عالقون بالخارج
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت وزارة التربية في الكويت أن هناك قرابة 1000 معلم ومعلمة لا يزالون عالقين في الخارج معبرة عن أملها في عودتهم قبل 1 سبتمبر المقبل.
وتسبب وقف الطيران الدولي في كافة أنحاء العالم في تعليق عودة الكثير من الأشخاص إلى دولهم بسبب إجراءات الحظر التي فرضتها ظروف مواجهة فيروس كورونا المستجد.
عودة دوام الموجهين في الكويت
إلى ذلك حددت وزارة التربية يوم 31/8/2020 موعدًا لبدء دوام الموجهين الفنيين لمختلف المجالات الدراسية والموجهين العاملين في الأنشطة التربوية ومشرفي المختبرات في المناطق التعليمية ما عدا المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة.
كما قررت الوزارة إتاحة التسجيل والمقابلات للطلاب الراغبين بالنقل للمعاهد الدينية للعام الدراسي 2020/2021م (الفترة الثانية للمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية) خلال الفترة من 2020/09/02 إلى 2020/09/15.
62330 حالة تعاف من كورونا
وفي سياق آخر سجّلت الكويت اليوم 720 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 62330 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان، أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.
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