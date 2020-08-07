شاهد.. تسرب مياه الأمطار في مستشفى محمد بن ناصر بجازان

2020-08-07

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

أظهر مقطع فيديو متداول تسرب مياه الأمطار الغزيرة من سقف مستشفى محمد بن ناصر التخصصي بجازان، بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة يوم أمس.

غرق ممرات مستشفى محمد بن ناصر

ووثق أحد المراجعين في المستشفى لحظة غرق ردهات بالمستشفى بالمياه في مشهد أثار استياء المراجعين والمتواجدين في المستشفى، خصوصًا أن التسريب كان داخل المستشفى وفي بعض الممرات وبشكل كثيف جدًا، مما قد يسبب أضرارًا كبيرة في بعض الأجهزة، أو حدوث التماس كهربائي.

Advertisements

دور الأمن والسلامة

من جهة أخرى تساءل البعض عن دور الأمن والسلامة في المستشفى والذي يضم عدة أقسام مطالبين برفع المياه وتقصي الأسباب ومعالجتها في أقرب وقت ممكن لكيلا يؤدي إلى وجود كارثة في حالة ازدياد الأمطار في المنطقة.

“متابعات الخليج 365” بدورها تواصلت مع المتحدث الرسمي باسم صحة جازان، محمد دراج لمعرفة أسباب تسريب هذه المياه وما زلنا في انتظار الرد والإيضاح.

المزيد

جديد الأخبار