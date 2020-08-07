بوابة عزز تبدأ تأكيد القبول في جامعة الملك عبدالعزيز

2020-08-07

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز أمس، نتائج الفرز الثالث والأخير، للمرشحين والمرشحات للقبول في برامج البكالوريوس والدبلومات للعام الجامعي القادم 1442هـ .

نتائج القبول في جامعة الملك عبدالعزيز

وأوضحت جامعة الملك عبدالعزيز، في بيان لها من خلال حسابها الرسمي في تويتر، أنه نظرا لتوفر مقاعد شاغرة تُعلن عن نتائج الفرز الثالث والأخير ، داعيةً المرشحين والمرشحات إلى استكمال إجراءات تأكيد الرغبة خلال 48 ساعة عبر بوابة القبول عزز .

وأشارت عمادة القبول بالجامعة إلى أن عدم تأكيد الرغبة خلال المدة الزمنية المحددة يعني تنازل المرشح عن قبوله في الجامعة.

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معايير القبول في جامعة الملك عبدالعزيز

يتم القبول مفاضلة بين الطلاب والطالبات بناء على مصدر الثانوية والدرجة الموزونة: الدرجة الموزونة للسنة التحضيرية المسار العلمي (طلاب وطالبات) = (نسبة الثانوية × 40%) + (درجة القدرات × 40%) + (درجة التحصيلي × 20%)

الدرجة الموزونة للسنة التحضيرية المسار الأدبي (طلاب) = (نسبة الثانوية × 50%) + (درجة القدرات × 50%)

الدرجة الموزونة للسنة التحضيرية المسار الأدبي (طالبات) = (نسبة الثانوية × 40%) + (درجة القدرات × 40%) + (درجة التحصيلي × 20%) شروط القبول في جامعة المؤسس شروط القبول العامة لبرامج الانتظام في جامعة الملك عبدالعزيز: أن يكون سعودي الجنسية أو من أم سعودية أو أم لإبن سعودي.

أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها.

أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة.

بالنسبة للطلاب يجب أن يكون حاصلا على امتحان القدرات للمسار الإداري/الإنساني.

بالنسبة للطلاب يجب أن يكون حاصلا على اختبار القدرات والتحصيلي معا للمسار العلمي/العلمي الصحي .

بالنسبة للطالبات أن تكون حاصلة على درجة اختبار القدرات والتحصيلي للمسارين العلمي والإداري/الإنساني.

مدة صلاحية شهادة القدرات والتحصيلي حسب ما يحدده المركز الوطني للقياس.

أن لا يكون قد فصل من الجامعة أو أي جامعة أخرى فصلاً أكاديمياً، وإذا اتضح بعد قبول المتقدم أنه سبق فصله فيعد قبوله لاغياً.

لا تقبل الجامعة أي طالب سحب ملفه من الجامعة أو أي جهة تعليمية أخرى إلا إذا مضى على الانسحاب ثلاثة أشهر فأكثر قبل بدء الدراسة أي لا يقبل أي طالب منسحب بعد تاريخ 10/11/1441 هـ.

لا تقبل الجامعة أي شهادة ثانوية مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات، أي أن الجامعة تقبل الشهادات 1438/1437 هـ وما بعدها.

الطالب الكفيف يتم اعفاؤه من اختبارات القياس والتحصيلي حسب قرار المركز الوطني للقياس ويعفى كل من يحضر خطاب إعفاء من القياس.

أن تكون البيانات المدخلة إلكترونياً صحيحة ومطابقة للأصول ولما ورد للجامعة من الجهات المعنية بذلك.

الجامعة لا تمنح الطالب أكثر من فرصتين للقبول، بمعنى أنه لا يحق للطالب المقبول الحصول على أكثر من رقمين جامعيين في حياته الدراسية بالجامعة.

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