شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج الفرز الثالث والأخير للقبول الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الجامعة، في بيان لها من خلال حسابها الرسمي في تويتر، أنه نظرا لتوفر مقاعد شاغرة تُعلن عن نتائج الفرز الثالث والأخير ، داعيةً المرشحين والمرشحات إلى استكمال إجراءات تأكيد الرغبة خلال 48 ساعة عبر بوابة القبول "عزز" .
وأشارت عمادة القبول بالجامعة إلى أن عدم تأكيد الرغبة خلال المدة الزمنية المحددة يعني تنازل المرشح عن قبوله في الجامعة .
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