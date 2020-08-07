شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة : نعمل على نقل مئات من جرحى تفجير بيروت للمستشفيات والان نبدء بالتفاصيل
وبيّن المركز إلى أنه سيعمل على نقل مئات الجرحى إلى المستشفيات ، مشيراً بأنه سوف سيتم توزيع المساعدات من خلال التنسيق مع الشركاء .
وأكد المركز على أن المملكة حريصة على التنسيق مع المنظمات الدولية بهذا الصدد.
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