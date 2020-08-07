شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة : نعمل على نقل مئات من جرحى تفجير بيروت للمستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أوضح مركز الملك سلمان للإغاثة إلى أن المركز المساعدات التي سوف تقدّم إلى الشعب اللبناني تشمل القطاع الصحي والأمن الغذائي وتأمين الإيواء.

وبيّن المركز إلى أنه سيعمل على نقل مئات الجرحى إلى المستشفيات ، مشيراً بأنه سوف سيتم توزيع المساعدات من خلال التنسيق مع الشركاء .

وأكد المركز على أن المملكة حريصة على التنسيق مع المنظمات الدولية بهذا الصدد.