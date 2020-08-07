شكرا لمتابعة خبر عن طريقة توثيق حسابات المواطنين في «أبشر» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت منصة أبشر على أهمية توثيق المواطنين لحساباتهم بالمنصة من خلال حساباتهم البنكية . أكدت منصة أبشر على أهمية توثيق المواطنين لحساباتهم بالمنصة من خلال حساباتهم البنكية . وأشارت " أبشر " أنه يمكن إجراء هذه الخطوة عبر أجهزة الخدمة الذاتية، والتواصل مع موظفي تفعيل الحسابات لتفعيل حساب البنوك عبر الرابط التالي من هنـــــــــــــــا .

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