السوق المالية السعودية تداول تعلن توفر وظائف تقنية لحملة البكالوريوس

︎ :

.



تعلن شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن توفر وظائف تقنية شاغرة في مقرها (بالرياض) لحملة البكالوريوس مع الخبرة على النحو التالي:

– مسؤول نظام أول (Senior System Administrator)

الوصف الوظيفي: قيادة ودعم فريق البنية التحتية لتقنية المعلومات في إدارة العمليات اليومية وضمان التنفيذ السليم للأنظمة القوية والقابلة للتطور والتي تلبي متطلبات أعمال السوق المالية السعودية.

– مدير إدارة قواعد البيانات (Database Administration Manager)

الوصف الوظيفي: إدارة والإشراف على جميع الوظائف المتعلقة بالدعم الفني لقواعد بيانات السوق المالية السعودية (تداول) وضمان التنفيذ الفعال ضمن معايير السوق والسياسات المعتمدة.

الشروط العامة:

Advertisements

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في أي من تخصصات الحاسب الآلي وتقنية المعلومات.

– خبرة سابقة في نفس المجال.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

نبذة عن الشركة:

السوق المالية السعودية (تداول) شركة حكومية تم تأسيسها في 2007/3/19هـ برأس مالي (1,200,000,000) ريال مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتعد تداول هي الجهة الوحيدة المصرح لها بالعمل كسوق للأوراق المالية في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم بإدراج الأوراق المالية وتداولها وتطبيق نظام السوق المالية.

طريقة التقديم:

– للتقديم على وظيفة (مسؤول نظام أول): إضغط هنا

– للتقديم على وظيفة (مدير إدارة قواعد البيانات): إضغط هنا

