غرفة الشرقية بالتعاون مع هدف تعلن عن دورة للطلاب والباحثين عن عمل

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تعلن غرفة الشرقية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن دورة مجانية عن بعد بعنوان (كيفية اختيار ميولك الدراسية والمهنية) وهي محاضرة تعريفية للطلاب والباحثين عن عمل (رجال ونساء) على النحو التالي: موعد الدورة: Advertisements تقام الدورة الثلاثاء القادم 1441/12/21هـ (الموافق 2020/8/11م) الساعة 7:00 مساءاً (عبر تطبيق زووم). طريقة التسجيل: سيتم نشر رابط التسجيل قبل موعد اللقاء في حساب الغرفة على الرابط: https://bit.ly/2YAmeOO تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…





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