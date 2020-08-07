تسريبات: جوجل تخطط لإطلاق هاتف بكسل قابل للطي

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يبدو أن الهواتف القابلة للطي ستصبح شيئاً معتاداً أكثر فأكثر العام القادم، رأينا بالأمس أحدث هواتف سامسونج القابلة للطي، واليوم لدينا تقرير عن مستندات مسربة تكشف خطط جوجل لدخول هذا السوق العام المقبل.

بحسب المستندات فإن جوجل تخطط لإطلاق هاتف بكسل قابل للطي في الربع الرابع من العام القادم. يحمل الهاتف الاسم الرمزي Passport.

كانت الشركة قد أكدت العام الماضي ضمن مؤتمر المطورين عن تطويرها النموذج الأولي لتقنية الهواتف القابلة للطي مع أنه لم يكن حينها هناك توجه واضح من الشركات المصنعة لمثل هذه الأجهزة.

وتشير المستندات إلى أن جوجل مضت قدماً ولم تكتف بمرحلة النموذج الأولي بل ستصنع هاتف حقيقي موجه للجمهور من سلسلة بكسل وقابل للطي.

ما زال هناك عام ونصف على الأقل حتى نرى الهاتف رسمياً – لو قررت الشركة تصنيعه بالفعل – وهذه فترة طويلة تحمل معها الكثير من التغيرات في التصميم والمواصفات الفنية.

كانت جوجل قد أعلنت عن دعم أندرويد رسمياً للهواتف القابلة للطي منذ نوفمبر 2018 عندما كشفت سامسونج عن هاتف جالكسي فولد القابل للطي.

على جانب آخر فإن المستندات المسربة تكشف كامل خط انتاج الشركة من هواتف بكسل العام القادم، حيث أن هناك هاتف Pixel 5a وهاتفين آخرين بالإضافة للهاتف القابل للطي.

