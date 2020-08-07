تحذير من خطورة الإكثار من تناول الأرز.. يسبب أمراضًا خطيرة

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يعد الأرز من الوجبات الرئيسية في الكثير من دول العالم، وهو خيار غذائي شهي ومنخفض التكلفة.

ويحتوي الأرز على مستويات منخفضة من الزرنيخ وربطت دراسات بينه وبين بـ 50 ألف وفاة سنويًا يمكن تجنبها في جميع أنحاء العالم.

كما ربط التعرض المطول لمستويات منخفضة من الزرنيخ في الأرز بالسرطانات وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفي جميع أنحاء العالم، يعد الأرز غذاءً رئيسيًا لأكثر من 3 مليارات شخص.

وقال البروفيسور ديفيد بوليا من جامعة مانشستر: “الدراسة التي أجريناها، دراسة بيئية لها العديد من القيود، ولكنها طريقة غير مكلفة نسبيًا لمعرفة إذا كانت هناك صلة بين زيادة استهلاك الأرز غير العضوي الحامل للزرنيخ، وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية”.

وترجح الدراسة أن نحو 25% من مستهلكي الأرز في بريطانيا، معرضون لمخاطر كبيرة.

ويقترح فريق الباحثين تناول أنواع مختلفة من الأرز تحتوي على نسبة أقل من الزرنيخ، معتبرًا الأرز العضوي خيارًا صحيًا مناسبًا، إلى جانب تناول مجموعة متنوعة متوازنة من المواد الغذائية الأساسية، حسب صحيفة ذا صن البريطانية.

