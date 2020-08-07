تنبيهات الأرصاد: رياح وأتربة بالمدينة المنورة وسحب رعدية على نجران

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الجمعة، من سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وخباش، ويستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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كما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، مشيرة إلى أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية، والمهد، ووادي الفرع، تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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