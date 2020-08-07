الهيئة طالبت بأخذ الحيطة والحذر
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الجمعة، من سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وخباش، ويستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
كما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، مشيرة إلى أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية، والمهد، ووادي الفرع، تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
اقرأ أيضًا:
«الأرصاد»: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة و5 محافظات
الأرصاد تعلن طقس الجمعة: استمرار هطول الأمطار الرعدية على 5 مناطق
كانت هذه تفاصيل خبر تنبيهات الأرصاد: رياح وأتربة بالمدينة المنورة وسحب رعدية على نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.