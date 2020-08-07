الجوازات: حل يحسم تأشيرة الخروج النهائي للمستفيد الموجود خارج السعودية

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قالت الجوازات السعودية إنه لا يمكن إصدار تأشيرة خروج نهائي، للموجود خارج المملكة بتأشيرة خروج وعودة، وإن الحل الوحيد يكون في «إسقاط الاسم بعد انتهاء التأشيرة».
جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المقيمين، أن ابنته مقيمة بالمملكة وسافرت إلى السودان بتأشيرة خروج وعودة، ومع ظروف كورونا لم ترجع، وأنه يرغب في عمل تأشيرة خروج نهائي لها، مستفسرًا عن الخطوات.
وذكرت الجوازات السعودية، عبر حسابها بتويتر، أن «التعليمات لا تسمح بذلك- إصدار تأشيرة خروج نهائي- والمستفيد خارج المملكة، ويمكنك إسقاط اسمها من سجلك بعد انتهاء صلاحية التأشيرة بخرج ولم يعد».
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