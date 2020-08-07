الحصيني يرصد خريطة الأمطار المتوقعة في 5 مناطق

تتراوح بين خفيفة وغزيرة

كشف الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، خريطة الأمطار المتوقعة بعدد من مناطق المملكة. وأضاف الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، من المتوقع اليوم الجمعة وليلة السبت، أمطار متفاوتة -من مكان إلى آخر- من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، وجازان وعسير والباحة ونجران واليمن وعمان، مشيرًا إلى هبوب رياح شمالية لشمالية غربية من متوسطة لقوية مثيرة للأتربة خاصة خارج المدن على معظم المناطق. اقرأ أيضا هل أثرت الأمطار على الأجواء الحارة بعدد من مناطق المملكة.. «الحربي» يوضح

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