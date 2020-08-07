جامعة الملك عبدالعزيز تعلن نتائج الفرز الأخير للعام الجديد

عبر بوابة القبول «عزز»
أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، اليوم الجمعة، نتائج الفرز الثالث والأخير، للعام الجامعي المقبل 1442هـ.
وقالت الجامعة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، «نظرًا لتوافر مقاعد شاغرة يسر جامعة الملك عبدالعزيز أن تعلن عن نتائج الفرز الثالث والأخير».
ودعت الجامعة المرشحين والمرشحات للقبول ببرامج البكالوريوس والدبلومات للعام الجامعي 1442هـ إلى استكمال إجراءات تأكيد الرغبة خلال 48 ساعة عبر بوابة القبول «عزز».
وأشارت العمادة إلى أن عدم تأكيد الرغبة خلال المدة الزمنية المحددة يعني تنازل المرشح عن قبوله في الجامعة.
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