أثناء الحملات الميدانية..
أسفرت حملات أمانة محافظة جدة الميدانية على نطاق ١٩ بلدية فرعية عن إغلاق 52 مطبخ ولائم خلال أيام عيد الأضحى؛ لعدم التزامها بتطبيق الاشتراطات والتدابير الاحترازية بشأن فيروس كورونا، والاشتراطات الصحية البلدية للموقع والأحكام النظامية.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أنه جرى إزالة 227 حظيرة عشوائية مخالفة للأنظمة والتعليمات البلدية، فضلًا عن التأكد من التزام المطابخ المصرح لها بالذبح بالاشتراطات البلدية والإجراءات الاحترازية.
وأكد «الزهراني» متابعة عمليات الذبح بصورة نظامية بداخلها والتخلص السليم من المخلفات والنفايات الصلبة والسائلة، وجمع المخلفات والنفايات في أوعية مغطاة محكمة الغلق والتخلص منها يوميًّا في المكان المحدد من قبل البلدية، وفق الآلية التي تحددها، وعدم البيع بشكل مخالف، ما يسبب ضررًا وتشوهًا بصريًّا بالمدينة، بينما دعت أمانة محافظة جدة المواطنين والمقيمين للتعاون، من خلال الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر مركز الاتصال 940.
اقرأ أيضا
كانت هذه تفاصيل خبر بالغلق والإزالة.. أمانة جدة تلاحق مخالفات المطابخ والحظائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.