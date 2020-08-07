محافظ القنفذة يتابع استعدادات الجهات المعنية لموسم الأمطار

ترأس محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع، اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني بالمحافظة، بحضور رؤساء المراكز التابعة ومديري الجهات الحكومية بالمحافظة.

وجرى -خلال الاجتماع- مناقشة الموضوعات المطروحة بورقة العمل، واتخاذ التوصيات اللازمة حيالها، وبحث الاستعدادات من قبل الجهات المعنية كافة في المحافظة والمراكز التابعة لها لموسم الأمطار، إنفاذًا لتوجيهات الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.

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وتضمّن الاجتماع تنسيق الجهود بين جميع الجهات الحكومية بالمحافظة للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات من المخاطر، ورفع جاهزية الاستعداد والتنسيق حيال الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة والمراكز التابعة لها.

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