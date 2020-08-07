السعودية اليوم / 70 إصابة جديدة بكورونا في السودان



الخرطوم 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واس

سجلت السودان، خلال الـ24 ساعة الماضية، 70 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة السودانية في بيان، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 11 ألفًا و850 مصابًا، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 769 حالة.

// انتهى //

10:50ت م

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الخرطوم 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واسسجلت السودان، خلال الـ24 ساعة الماضية، 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأوضحت وزارة الصحة السودانية في بيان، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 11 ألفًا و850 مصابًا، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 769 حالة.// انتهى //10:50ت م0033

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