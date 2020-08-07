السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واس

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم، 20 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان، أنها سجلت حالة وفاة جديدة لتبلغ حصيلة الوفيات إلى 303 حالات.

// انتهى //

10:48ت م

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سيئول 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية، اليوم، 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 14519 حالة.وأوضحت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان، أنها سجلت حالة وفاة جديدة لتبلغ حصيلة الوفيات إلى 303 حالات.// انتهى //10:48ت م0032

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