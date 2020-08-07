السعودية اليوم / إدارة تعليم صبيا تُنهي ترميم وتأهيل المدراس استعدادًا للعام الدراسي



صبيا 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واس

أ أنهت إدارة تعليم صبيا أعمال الصيانة والترميم والتأهيل وإنشاء فصول إضافية، وذلك في إطار سعي الإدارة لتوفير مبان مدرسية نموذجية ومرافق وساحات بمواصفات فنية وصحية عالية وآمنة، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية من خلال تهيئة الأجواء المناسبة لمنسوبي ومنسوبات المدارس والطلبة والطالبات.

وأوضح مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي أن الأعمال التي طالت المباني والغرف الصفية والمرافق شملت ترميم 9 مدارس وتأهيل 7 أخرى, إضافة إلى ملعب إدارة تعليم صبيا وإنشاء فصول إضافية في مختلف مكاتب التعليم لتغطية النمو في أعداد الطلاب وتلافي التكدّس في بعض المباني المدرسية القائمة؛ والتوسع في مرحلة الطفولة المبكرة، مشيرًا إلى أن إدارة المشاريع والصيانة بالإدارة تعمل على استكمال الإجراءات النظامية لعدد من عمليات التأهيل والترميم والتي ستنفذ في المرحلة المقبلة.

كما تفقد مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي في وقت سابق، سير العمل في عدد من المشروعات التعليمية، وأطلع على مستوى الإنجاز ومدى تطبيق المواصفات والمقاييس المطلوبة ، حيث شملت الجولة المشاريع الحكومية الجديدة والفصول الدراسية والمرافق تحت الإنشاء إضافة لأعمال الترميم والتأهيل في عدد من المدارس، فيما تابع الدكتور الخرمي أبرز مراحل العمل .

وأشاد مدير تعليم صبيا بحرص وزارة التعليم على توفير البيئة التعليمية المتميزة للطلاب والطالبات، وذلك من خلال جملة من المشروعات التعليمية الضخمة التي تنفذها الوزارة في كل مناطق ومحافظات المملكة بمتابعة حثيثة من معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

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10:46ت م

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