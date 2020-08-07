

نواكشوط 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واس

سجلت موريتانيا خلال الساعات الـ24 الماضية 29 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية في بيان لها أمس، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغت 6473 حالةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 157 حالةً، و5359 حالة شفاء.

// انتهى //

10:41ت م

0029



نواكشوط 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واسسجلت موريتانيا خلال الساعات الـ24 الماضية 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية في بيان لها أمس، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغت 6473 حالةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 157 حالةً، و5359 حالة شفاء.// انتهى //10:41ت م0029

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 29 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.