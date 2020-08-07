

الداير 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واس

استنفرت بلدية محافظة الداير بمنطقة جازان جهودها وإمكاناتها لفتح الطرق من الأتربة والأحجار المتساقطة جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال الأسبوعين الماضيين ولازالت مستمرة إلى الآن.

وتمت مباشرة أكثر من 85 بلاغًا منها انقطاع للطرق وتساقط الصخور، وتم العمل على فتح طرق انقطعت وتخدم العديد من السكان في القرى الجبلية والأحياء السكنية، وشمل فتح الطرق عددًا من المواقع منها حشوة ريع وجبل طلان وجبل حبس وقرى القاعة ومركز عثوان وعقبة الغادي ووادي الجنية وقرى الجبيل وحي بدوة وحي الحصيمة ووادي دفا وطريق خبارة وقرى المضايا بآل علي.

وباشر قسم الحركة والصيانة بالبلدية مهامه طوال إجازة عيد الأضحى في متابعة البلاغات على مدار الساعة عن طريق فريق عمل جرى تشكيله لمتابعة البلاغات.

وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور أن البلدية باشرت أعمالها بنزح تجمعات المياه من الطرقات وتنظيف العبارات ورفع الصخور التي جرفتها السيول ومتابعة أعطال الإنارة مؤكداً جاهزية البلدية لأي طارئ لا قدر الله.

// انتهى //

09:55ت م

0026





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية الداير تباشر أكثر من 85 بلاغًا بسبب الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.