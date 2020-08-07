السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه من نشاط للرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة



جدة 17 ذوالحجة 1441هـ الموافق 07 أغسطس 2020م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على محافظات جدة، والقنفذة، والليث .

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الــ 6 مساءً .

// انتهى //

09:52ت م

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