سياسي / اهتمامات الصحف اللبنانية



بيروت 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واس

أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز آل سعود - حفظ الله - لتسيير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جسرًا جويًا على مدى ثلاثة أيام محملة بالمواد والأدوات الطبية وبمواد غذائية وإيوائية على أن تصل أولى تلك الطائرات اليوم.

وركزت على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخاطفة والسريعة إلى لبنان والمواقف التي أطلقها خلالها، إضافة إلى الحشد الشعبي الذي لاقاه خلال تفقده للأحياء الأكثر تضررًا جراء انفجار مرفأ بيروت.

ولفتت صحف بيروت إلى مطالبة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بتحقيق دولي شامل وشفاف يكون موضع ثقة لكشف الحقيقة كاملة.

وعرضت قرار السلطات العراقية وضع ضوابط جديدة لتخزين وتقل المواد الكيميائية الخطرة سريعة الانفجار خشية تكرار ما حصل في بيروت.

وأخبرت عن توقيع وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس اتفاقًا لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وتطرقت إلى مواصلة أوروبا من تكثيف إجراءاتها الوقائية وسط تهديد حصول موجة ثانية لجائحة

// انتهى //

09:45ت م

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بيروت 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز آل سعود - حفظ الله - لتسيير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جسرًا جويًا على مدى ثلاثة أيام محملة بالمواد والأدوات الطبية وبمواد غذائية وإيوائية على أن تصل أولى تلك الطائرات اليوم.وركزت على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخاطفة والسريعة إلى لبنان والمواقف التي أطلقها خلالها، إضافة إلى الحشد الشعبي الذي لاقاه خلال تفقده للأحياء الأكثر تضررًا جراء انفجار مرفأ بيروت.ولفتت صحف بيروت إلى مطالبة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بتحقيق دولي شامل وشفاف يكون موضع ثقة لكشف الحقيقة كاملة.وعرضت قرار السلطات العراقية وضع ضوابط جديدة لتخزين وتقل المواد الكيميائية الخطرة سريعة الانفجار خشية تكرار ما حصل في بيروت.وأخبرت عن توقيع وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس اتفاقًا لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.وتطرقت إلى مواصلة أوروبا من تكثيف إجراءاتها الوقائية وسط تهديد حصول موجة ثانية لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).// انتهى //09:45ت م0024

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