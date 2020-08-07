شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ: "أشعر بغربة زمن" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الجمعة، قصيدة جديدة من تأليفه عن الغربة والزمن. نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الجمعة، قصيدة جديدة من تأليفه عن الغربة والزمن. وقال آل الشيخ في أبيات القصيدة: أشعر بغربة زمن وغربة أصحاب ووجيه وأشعر إن قلبي وطن مالقى احدن يحتويه وآه ياليل الشجن وقفت الدنيا عليه Advertisements من حزن إلى حزن وكل هم الدنيا فيه متعبه هذي الحياه لا حبيب ولا رفيق وكل دمعه وكل آه تشعل الدنيا حريق وأنا من كل اتجاه أشعر إن الدنيا ضيق الوجع طوّل مداه وتهت في نصف الطريق يذكر أن آل الشيخ تعرض لوعكة صحية مؤخرًا سافر على إثرها إلى نيويورك فى رحلة علاج.

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