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طبيب يعتدي بالضرب المبرح على زميله دون مقدمات في ضباء

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الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

فوجئ طبيب بمستشفى ضباء العام، بهجوم زميله في العمل عليه بالضرب داخل عيادته.

وأوضح الطبيب أغلق باب غرفته عليهما بإحكام ومن ثم تعدى عليه بالضرب دون أي مقدمات.

وأشار إلى أن إدارة المستشفى لم تتخذ إجراء رسمي في الواقعة سوى الاتصال بالجهات الأمنية التي قامت بالتحقيق معه، بحسب عكاظ.

ولفت إلى أن إدارة المستشفى رفضت إعطاؤه صورة من التقرير الطبي الذي يفيد بتعرضه للضرب.

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